美國科技股回檔 台股高檔看電子股表現

（中央社記者韓婷婷台北30日電）美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議在即，市場瀰漫觀望氣氛，美股雖然持續向上，但科技股為主的NASDAQ指數卻走低，分析師表示，台股要撐在高檔，還是得靠電子股硬挺。

美股4大指數漲跌互見，其中，科技股在谷歌（Google）拖累下跌幅頗深，道瓊工業指數上漲28.9點、漲幅0.11%、收在27221.35點，NASDAQ指數下跌36.88點、跌幅0.44%、收在82933.3點，S&P 500指數下跌4.89點、跌幅0.16%、收在3020.97點，費城半導體指數上漲4.16點、漲幅0.26%、收在1598.02點。

分析師表示，美股在Fed利率決策會議前呈現高檔盤整態勢，台股雖短線跌破10日線10893點及10900點整數關卡，但近期守住上升趨勢線且出現量縮，顯示多空也陷入觀望之中，待美國是否宣布降息後，才會有較為明顯的方向出現。

分析師指出，除了靜待美國利率政策走向外，近期上市櫃公司仍在密集召開法人說明會，加上7月營收將陸續公布、半年報也即將進入密集公布期，個股基本面表現及第3季產業展望將讓個股表現趨於分歧。

歐股表現則是跌多於漲，倫敦FTSE 100指數上漲1.82%、收在7686.61點，法蘭克福DAX 30指數下跌0.02%、收在12417.47點，巴黎CAC 40指數下跌0.16%、收在5601.10點。（編輯：張均懋）1080730