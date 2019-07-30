穩懋上半年EPS為2.28元 第3季營收估季增3成

（中央社記者韓婷婷台北30日電）穩懋公告第2季財報數字，第2季EPS為1.87元，季增356%，年減13%，累計上半年EPS為2.28元，年減42%。展望第3季，穩懋預估營收季增將在3成左右。

穩懋今天舉行法人說明會，公布第2季季報，第2季營收新台幣44.51億元，季增23%，年減3%，毛利率34%優於去年同期，本期淨利7.74億元 ，EPS為1.87元，季增356%，年減13%，淨利率為17.4%，去年同期為19.8%。

累計上半年營收80.7億元，年減11%，本期淨利9.24元，年減43%，EPS為2.28元，年減42%。

穩懋上半年受到美中貿易戰影響，第1季營運表現相對疲弱，第2季開始見到快速增溫，隨著產能利用率拉高，毛利率提升，帶動第2季本期淨利來到7.74億元，季增率達413%，進入第3季產業旺季，穩懋對下半年展望轉為樂觀看待。

穩懋資深副總經理陳舜平表示，第2季產能利用率約8成左右，第3季產能利用率會再往上，可望帶動第3季單季營收成長約3成上下。陳舜平指出，第3季是智慧型手機傳統旺季，功率放大器（PA）相關產品都會見到不錯的成長動能，基礎建設也維持在一個高水位，目前看來是全產品線都有很好的成長動能。

至於下半年的毛利率走向，陳舜平表示，第3季在產能如能達到滿載位置，預期單季毛利率往歷史高點40%靠近是可期的。（編輯：李信寬）1080730