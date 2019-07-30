中強光電第2季每股盈餘0.45元 淨利季增逾倍

（中央社記者潘智義台北30日電）背光模組廠中強光電今天公布第2季歸屬母公司淨利新台幣1.95億元，較第1季大幅成長107%，較去年同期減少57%，基本每股盈餘0.45元。

中強光電今天下午召開線上法人說明會，發布第2季合併營收113.62億元，較第1季略增1%，但較去年同期衰退18.5%。第2季合併稅後淨利2.21億元，較第1季大幅成長119%，但較去年同期減少54%。

受惠於產品組合優化，中強光電指出，第2季合併毛利率19.1%，較第1季的16.3%上升2.8個百分點，並較去年同期的18.2%上升0.9個百分點。第2季合併營業淨利2.4億元，較第1季大幅成長306%，但較去年同期下滑56%。

受到傳統淡季與政經情勢不利等因素影響，中強光電表示，上半年合併營收226.36億元，年減14%。由於高毛利產品出貨增加，合併毛利率17.7%，較去年同期的17.2%增加0.5個百分點，合併營業利益2.99億元，年減57%。

中強光電指出，上半年合併稅後淨利3.22億元，較去年同期減少53%，歸屬母公司淨利2.89億元，較去年同期減少55%，基本每股稅後盈餘0.67元，較去年同期的1.49元下滑。

由於傳統淡季影響，中強光電節能產品事業群第2季節能產品營收53.5億元，出貨量約952.3萬片（台），分別較第1季減少1.5%及5%；總計上半年節能產品營收107.82億元，出貨量約1954萬片（台），分別較去年同期減少9%及14%。

展望第3季，節能產品事業群總經理林惠姿預期，在旺季效應下，受惠於更多來自電子專業製造服務客戶高階及大尺寸電視面板模組市場，以及筆電產品出貨回溫，第3季整體節能產品出貨量將較第2季成長1成以上。

展望全年，林惠姿表示，在車載、工控、醫療、電競、智能家居、商用顯示應用等不同應用領域與多元使用情境下，領先且具差異化的顯示技術是致勝的關鍵。

中強光電影像產品第2季出貨量約19萬台，季減7%，第2季營收約33.74億元，較第1季成長3%，主要受惠於固態光源及教育機種出貨比重增加帶動平均出貨單價季增11%。

由於今年沒有運動賽事刺激買氣，加上傳統燈泡投影機，尤其低階燈泡投影機的需求較往年疲弱影響下，影像產品上半年出貨量約39.5萬台，較去年同期減少40%。（編輯：楊玫寧）1080730