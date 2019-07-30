京元電下半年受惠3利多 法人看好業績逐季旺

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）晶圓測試廠京元電下半年可望受惠華為發展5G、蘋果收購英特爾數據機晶片以及旗下東琳精密後續看好，法人估京元電下半年業績逐季衝新高，今年業績創高可期。

展望下半年，法人報告指出，中國大廠華為（Huawei）持續深耕5G應用，基地台和手機晶片測試量持續增加，此外，蘋果（Apple）收購英特爾（Intel）旗下部分數據機晶片業務，對京元電是長期利多。

法人透露，京元電掌握大多數英特爾基頻晶片測試，多數英特爾基頻測試機台在京元電的晶圓測試廠內，未來蘋果可望成為京元電的客戶之一。

此外，京元電旗下東琳精密主要從事IC封裝和記憶卡封裝服務，下半年可受惠記憶體產業價格回溫。

法人預估，京元電第3季業績可望季增超過10%，上看15%，創歷年單季新高，第4季業績可望續季增5%到7%之間，再創單季新高。

從資本支出來看，法人預期今年京元電資本支出可望增加到新台幣90億元以上，另外增加100台測試機台因應客戶需求。

展望今年，法人報告預估，京元電今年整體業績可望成長超過20%，估今年業績有機會站上新台幣260億元，創歷年新高，明年業績可望再年增10%到15%，續創新高。（編輯：楊凱翔）1080730