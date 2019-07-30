瀚宇博斥資24.38億 參與嘉聯益私募

（中央社記者吳家豪台北30日電）印刷電路板（PCB）廠嘉聯益與瀚宇博今天召開重大訊息記者會宣布，瀚宇博將以新台幣24.38億元認購嘉聯益的私募股份，並以股份交換方式投資嘉聯益。

嘉聯益與瀚宇博今天召開董事會通過雙方合作案，瀚宇博與嘉聯益簽訂「私募股份認購契約書」及「股份交換暨業務合作契約書」。

根據合約書內容，瀚宇博預計以24.38億元認購嘉聯益的私募股份，占嘉聯益本次合作案增資後股權約16%；瀚宇博並以股份交換方式投資嘉聯益，取得嘉聯益股份占本次合作案增資後股權約8%，嘉聯益將取得瀚宇博股權約6.5%。

本次股份交換的換股比率為1.36，即1股瀚宇博普通股交換1.36股嘉聯益普通股。投資合作案完成後，瀚宇博合計將取得嘉聯益股權約24%。

瀚宇博表示，因應國際經濟環境變化，以及大陸印刷電路板業的興起，將借重嘉聯益在軟性印刷電路板領域的技術與市場行銷，透過與嘉聯益的合作，共同拓展市場，有助於瀚宇博開發潛在客戶以及擴大營運規模。

瀚宇博希望藉由本次合作機會，整合雙方原有的優勢，在目前5G市場的高速發展及軟硬結合板的發展趨勢下，達到一加一大於二的規模經濟及財務綜效。

嘉聯益指出，透過這次合作，嘉聯益將擴大市場布局並整合資源，厚植於產業上的競爭優勢，力求穩健發展，擁有更具競爭力的優勢地位；未來透過客戶基礎的擴大與技術專業的共享，嘉聯益與瀚宇博將共創雙贏的局面。（編輯：楊凱翔）1080730