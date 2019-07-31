蘋果財報優於預期 蘋概股受矚目

（中央社記者張建中台北31日電）美股小跌，道瓊指數收跌23.33點，不過，蘋果（Apple）第3季營收止跌回升，獲利也優於預期，盤後股價大漲逾4%，蘋果概念股今天表現將成台股關注焦點。

美國總統川普在美中重新展開貿易談判之際抨擊中國拖延貿易談判，投資人也等待美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策會議結果，美股小跌作收，道瓊工業指數跌23.33點，跌幅0.09%。

標準普爾500指數跌7.79點，跌幅0.26%；那斯達克指數跌19.72點，跌幅0.24%。

國內外產業訊息方面，蘋果截至6月29日的第3季營收538億美元，年增1%，每股盈餘2.18美元，下滑7%，都高於市場預期。蘋果預期本季營收達610億至640億美元，也超越市場預期的609.8億美元。

蘋果第3季服務事業收入達114.6億美元，創歷史新高，穿戴裝置也有不錯成長表現，是帶動整體營收止跌回升的主要動能。蘋果第3季iPhone營收259.9億美元，仍低於去年同期的294.7億美元。

法人指出，台積電、仁寶、廣達、景碩、晶技與嘉聯益為Apple Watch供應商，今天股價表現將備受市場關注。

瀚宇博將以新台幣24.38億元認購嘉聯益的私募股份，並以股份交換方式投資嘉聯益，換股比率為1股瀚宇博普通股交換1.36股嘉聯益普通股。投資合作案完成後，瀚宇博將取得嘉聯益約24%股權。（編輯：趙蔚蘭）1080731