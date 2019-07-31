6月製造業景氣燈號連八藍 下半年回升靠3因素

（中央社記者潘姿羽台北31日電）台經院今天發布6月製造業景氣燈號，已經連續8個月亮出代表景氣「衰退」的藍燈，不過台經院表示，下半年在比較基期低、台商回流以及電子零組件業即將進入產業旺季等因素，有望揮別藍燈。

台灣經濟研究院景氣預測中心助理研究員方俊德表示，全球經濟需求疲弱，加上主要國家貿易紛爭沒有完全解決，使得製造業活動放緩、國際原物料價格續處低檔，也拖累整體製造業景氣表現。

不過方俊德指出，台灣受惠於供應鏈生產基地轉移與半導體庫存調整告一段落，6月製造業相關數據表現有所改善，出口年增率由負轉正，外銷訂單與製造業生產指數年減幅度縮小，以及進口資本設備大幅成長；整體製造業景氣信號值因而較5月增加0.62分，6月來到9.80分，燈號雖然續為代表景氣衰退的藍燈，信號分數已是今年2月以來的新高。

進一步觀察產業別，電子電機業方面，台經院表示，電子零組件今年以來受美中貿易戰干擾因素影響，記憶體市場價格轉為下跌、終端應用市場需求未如預期，且上半年半導體處於供應鏈調整階段，都影響廠商的接單表現。

但隨著產業庫存調整告一段落，台經院分析，下半年將進入備貨旺季，消費性電子陸續推出新品，加上5G基礎建設、人工智慧、高效能運算等新興應用持續擴增，下半年表現可望轉好，並預測2019年整體電子電機業下半年與全年景氣均為黃藍燈。

方俊德表示，去年年底美中貿易戰局勢緊張，製造業景氣燈號跌落藍燈，至今已亮出連八藍；今年下半年在去年比較基期偏低，電子零組件業即將進入產業旺季，加上今年以來台商回流投資熱絡與政府擴大內需刺激政策，都有助於國內經濟成長逐季回升，預期下半年製造業表現將優於上半年，有望揮別藍燈，轉呈黃藍燈。

台經院根據模型估算，除化學橡膠業與金屬機械業外，2019年製造業各大類與整體製造業景氣燈號全年均為黃藍燈。（編輯：林興盟）1080731