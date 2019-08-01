聯準會鷹式降息美元竄升 新台幣帶量貶8.6分

（中央社記者潘姿羽台北1日電）美國聯邦準備理事會今天宣布降息1碼，然而態度偏向鷹派，導致美元竄升，新台幣則一路走貶，收盤收31.182元，貶8.6分，台北及元太外匯市場總成交金額16.89億美元。

聯準會今天宣布逾10年來首次降低利率，不過美國聯邦準備理事會主席鮑爾表示，未承諾只降息一次，但也不會展開新一輪降息循環以提振經濟。

外匯交易員分析，部分市場人士原本認為降息幅度可望達2碼，如今僅降1碼，且屬於「預防性降息」，導致當初積極做空美元的人退場，開始回補美元；另一方面，歐元、英鎊一直掉，在其他幣別偏弱的情況下，國際美元料將維持強勢格局。

國際美元竄升之下，新台幣兌美元今天開盤貶7.4分，開盤價為31.170元，最高31.125元、最低31.183元。

儘管國際美元走勢有撐，外匯交易員認為，美元不至於大飆漲，新台幣也弱不到哪裡去，除了台灣經濟情勢持穩，很多出口商也伺機而動，只要價格貶至「甜蜜點」，就會進場拋匯，將匯價拉回。

展望新台幣走勢，外匯交易員說，美國經濟看起來沒什麼大問題，美中雙方的貿易談判大概也談不出新進度，可能拖到大選後才會有顯著進展，大環境膠著，下半年新台幣料將回到區間盤整的局面。（編輯：楊凱翔）1080801