不畏貿易戰 信邦營收連5個月創新高

（中央社記者韓婷婷台北4日電）電子零組件廠信邦電子專注利基型市場，不畏貿易戰，今年以來營運屢創新高，最新公布7月營收新台幣17.02億元，月增1.27%，年增19.40%；連續5個月改寫單月營收歷史新高紀錄。

信邦表示，目前訂單能見度大約到9月份，預估8月營收可望續創歷史新高，有機會連續第6個月創新高，9月也有機會再創高，不過因基期已高，成長幅度將遞減。從過去營運軌跡觀察，第3季都是年度高峰，第4季走下波，相對去年仍將成長。

信邦累計今年1至7月合併營收106.47億元，較去年同期成長18.71%。較去年提早1個月突破100億元，並創下歷年同期新高。

信邦指出，7月營運的成長動能主要來自醫療及健康照護、汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產業，銷售分別較6月成長5.84%、1.64%、6.33%及6.69%。綠能產業7月銷售雖較6月減少8.49%，但仍較去年同期成長64.58%。

累計前7月銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長16.60%；汽車產業成長3.67%；綠能及節能產業成長50.00%；工業應用產業成長17.73%；通訊及電子週邊產業成長1.44%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占集團營收76.62%；連接器及零組件銷售占23.38%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔28.54%；工業應用產業佔28.45%；通訊及電子週邊產業佔合併營收25.46%；醫療及健康照護產業佔9.13%；汽車產業佔8.42%。

另外，安全監控廠晶睿通訊今天公布7月營收5.8億元，月減16.61%，年增37.08%。晶睿表示，7月主要配合代工客戶拉貨時程。持續耕耘交通專案，品牌將於8月推出180度系列產品。晶睿累計今年1月至7月營收41.53億元，年增45.56%。

安控產業被市場視為中美貿易戰受惠產業，晶睿今年上半年受惠ODM訂單成長帶動，營收季季創高，但ODM業務比重拉高也壓低了毛利率表現，半年報財報數字表現平淡，第2季稅後盈餘為1.06億元，年減17.83%，累計上半年每股盈餘為2.27元，小幅優於去年同期的2.14元。（編輯：鄭雪文）1080804