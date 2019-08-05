保險需求多樣化 顧立雄6箭鼓勵業者創新

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會主委顧立雄今天表示，保險業面臨消費者需求與環境等諸多挑戰，近期將透過法令規範的檢討修正，包括保障型商品準備金利率加碼優惠、協助保險業接軌IFRS17等6大政策以健全保險業發展。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席「保險信望愛獎第21屆頒獎典禮」時表示，保險業面臨消費者需求多樣化、經營環境變遷及多元行銷通路競爭等諸多挑戰，已積極透過各項法令規範的檢討修正，健全保險業的經營與發展，鼓勵保險業創新。為更多發揮正面積極的保險能量，顧立雄指出，近期有6大政策目標會積極推動。

第一，金管會自108年度起首次辦理公平待客原則評核機制，對銀行、證券商、產壽險公司進行書面評核，評核結果排名前20%的保險業者，在壽險及產險業各有4家，期許公平待客原則能融入金融服務業的企業文化，增加消費者對於金融服務業的信心。

第二，因應超高齡化社會來臨，金管會將致力推動保障型保險，相關措施包括保障型保險商品的準備金利率加碼優惠、安定基金計提標準計提優惠及商品審查及投資額度優惠等方式，提升保障型保險商品的占比。

第三，金管會期許保險業者積極推廣微型保險及小額終老保險，善盡社會責任，並發揮保險保障功能，滿足高齡者基本保險保障需求。

第四，金管會修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」，明定除外國保險業在台分公司及保險合作社外，保險業應依公司規模、業務情況及管理需要，配置公司治理人員及主管及公司治理主管的資格條件，以明確公司治理主管能有效協助董事行使職權。

第五，顧立雄指出，採用IFRS 17可完整與合理衡量保險合約，提升保險業財務報告透明度及可比較性。為協助保險業順利完成接軌，金管會已請保發中心與相關單位組成專案小組，協助推動保險業接軌準備事宜，希望業者積極投入資源進行相關準備作業。

第六，為持續提升消費者透過網路投保的便利性，已逐步放寬網路投保投保商品險種與投保金額，並責成保險相關公會研議將生物辨識技術導入身分驗證機制，希望利用金融科技建置具安全性、可靠性及便利性的金融環境，打造數位化保險市場。

顧立雄也說，保險市場的健全穩健發展，需要監理機關及保險業者密切的配合，未來金管會將在穩健基礎下鬆綁法規，持續推動公平、效率和創新的金融發展。（編輯：楊凱翔）1080805