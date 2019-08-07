大立光2天完成填息 蘋概股精神指標

（中央社記者韓婷婷台北7日電）台股股王大立光今天除息第2天，早盤受到美股反彈激勵下以3885元開出，順利完成填息，為蘋概股精神指標，後續反彈續航力，外資買盤為觀察重點。

大立光2018年每股盈餘181.67元，今年每股配發68元，6日進行除息，受到美中貿易戰加劇一度大跌逾4%，呈現貼息窘境，所幸尾盤由黑翻紅重回填息軌道；今天開盤即順利填息，比去年多花一天完成填息。

大立光今天早盤以3885元上漲60元開盤，一度衝上3900元，唯4000元關卡未能越過，完成填息任務後短線賣壓出籠壓抑反彈走勢，截至9時35分止，股價一度由紅翻黑，抑壓蘋概股反彈走勢，顯見市場信心依舊脆弱。

回顧大立光過去7年除息首日股價表現，有4次收漲，3次收跌，漲跌互見；其中有4次除息當日就完成填息。2017年除息當天僅花2分鐘就完成填息，表現最猛，2018年配息72.5元僅10分鐘內完成填息也相當強勢。填息最慢是2013年的73天，其次是2016年的22天。

大立光7月營收受惠客戶新機進入拉貨期，月增達34%表現算亮眼，展望8月，大立光表示，因應旺季需求目前持續維持全產能生產狀態，並將持續逐月開出新產能，8月營收預估將較7月再成長。（編輯：李信寬）1080807