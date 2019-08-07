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台塑四寶增資台塑資源104億元 澳洲挖鐵礦

最新更新：2019/08/07 20:08

（中央社記者韋樞台北7日電）台塑四寶為了拓展投資鐵礦和充實營運資金，今天各自現金增資約新台幣26億元，總共104億元予台塑資源公司。台塑資源預計投資FMG公司，持股約31%，未來在澳洲年採礦2000萬公噸，可開採長達40年。

台塑四寶依原持股台塑資源公司比例各25%，再增資台塑資源8125萬美元（約新台幣26億元），增資後四寶各自累計投資總額約84億4500萬元。

台塑企業表示，近期鐵礦砂價格已漲逾每公噸100美元，價格相當好，而剛好台塑資源公司所參與投資全球第4大的FMG鐵礦公司，已預計在西澳洲靠近伯斯的地方開挖鐵礦砂，初步規劃可年採鐵礦砂2000萬公噸，可開採長達40年。

台塑企業指出，台塑四寶過去投資台塑資源公司主要是為了取得礦場的開採權、道路和港口的運輸權，目前已進展到要實際開挖的階段，因此再各投資8125萬美元。

台塑企業說，台塑資源與合資方FMG公司先前評估過這個礦場的礦砂含鐵量較高，品質相當不錯，加上只要從地表就可以開挖，開挖成本相對低，且具經濟規模，投資價值相當高。

四寶將於董事會中提出討論，台塑化今天已經通過相關議案，其餘包括台化8月8日、南亞8月12日、台塑8月13日也將把此項投資案送董事會討論。（編輯：楊凱翔）1080807

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