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北台房市大案帶動 7月住展風向球飆5年新高

最新更新：2019/08/08 12:13

（中央社記者韋樞台北8日電）代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，7月總分達37.3分，連續5個月亮黃藍燈，且總分創下近5年多以來新高。住展雜誌分析，主要是來客增多，部分預售案成交熱絡帶動所致。

7月住展風向球總分37.3分，比6月大增5.1分，各分項指標分數中以來客組數6.92分、成交組數7.04分，較6月的分數成長較多所致，唯一下滑的是廣告批數，7月建案報廣批數縮減至1.07萬批。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，7月新建案市況大幅上升，主要是北北桃主要行政區市況表現不錯，且受到指標大案熱銷帶動，僅少部份區域市況下滑。

何世昌分析，來人組數方面，風向球追蹤的大型指標案人氣熱絡，單週來人超過百組以上，以及單週來人落在50組到99組之間的建案數量急增，推升來人組數整體成績。

成交組數方面，受到多個大型指標案熱銷帶動，大舉推高成交組數表現，7月風向球追蹤的指標案平均成交組數衝高至約每週4.11組。銷售較出色的建案甚至有單週成交均達10戶以上，還有全案完銷的建案。

何世昌認為，7月北台灣新建案市況確實令人意外，但大部份熱銷的建案為預售案，自住客較青睞的成屋案銷售仍疲軟，整體市場投資、置產的氛圍較濃。另外，今年一般住宅市場雖然活絡，但豪宅市場成交量卻急縮，加上接下來政經局勢變化詭譎，未來市場是否有望轉為多頭值得觀察。（編輯：黃國倫）1080808

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