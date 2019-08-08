六角財報耀眼 瓦城漢來7月營收創同期新高

（中央社記者江明晏台北8日電）觀光股陸續公布7月營收與半年報，六角繼上半年EPS賺贏去年全年，7月營收也續創單月歷史新高，瓦城和漢來美食7月單月及前7月累計營收均創歷年同期新高。

六角國際繼上半年EPS達4.53元，賺贏去年全年後，7月合併營收新台幣4.73億元，連續4個月突破4億元高檔，主要原因為最具潛力的日本市場以及北歐冰島與南歐西班牙等新市場雙雙傳來捷報，加上北美地區展店至130家，美、歐、亞洲展店動能，推升7月合併營收續創單月歷史新高，較6月及去年同期分別成長12.43%與28.6%。

六角累計1至7月合併營收27.99億元，年增率33.87%，今天股價也再登上櫃新高，漲停至185元鎖住。

瓦城7月營收攀升至4.3億元，年增10.6%，前7月累計營收28.98億元，較去年同期成長15.3%，7月單月及前7月累計營收皆創歷年同期新高，看好新展店加持下迎接暑假商機，第3季營收預期再拚高。

王品今天公布半年報，上半年合併營收82.4億元，較去年同期增加1.45%，稅後淨利1.7億元，每股稅後盈餘（EPS）2.31元，第2季調整品牌（乍牛）及門店，認列相關損失後，單季稅後淨利0.5億元、每股稅後盈餘0.95元。

王品7月自結營收穩步成長，台灣事業群在暑假聚餐效應帶動下，持續維持成長態勢，繳出8.2億元營收、年增4.8%的成績，大陸事業群因為美中貿易戰、人民幣貶值雙重影響，王品調整門店布局，大陸門店數較去年同期減少9家。兩岸合併營收13.6億元，仍年增0.01%。

漢來美食今天董事會通過財報，第2季合併營收8.68億元、年增6.8%，營業淨利0.59億元、年增10.3%，稅後淨利0.6億元、年增5.7%，每股稅後盈餘1.62元，上半年每股盈餘4.24元。

漢來美食今年已連續兩季營收及獲利較去年同期成長，7月營收3.1億元，也持續成長，從5月起連續3個月營收破3億元且逐月增加，7月並較去年同期增加11.36%；前7月累計營收22.08億元，較去年同期增加1.65億元、成長8.05%，7月單月及前7月累計營收均創歷年同期新高。

雲品第2季合併營收5.44億元、稅後淨利0.29億元、稅後每股盈餘（EPS）0.44元、累計今年上半年稅後EPS為1.6元，年增21%，另外，雲品也於今天公告7月合併營收1.76億元，年增91%，累計前7月營收13.75億元，年增63%。（編輯：楊玫寧）1080808