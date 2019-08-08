儒鴻上半年獲利微減 下半年布料成衣動能走強

（中央社記者韋樞台北8日電）紡織股王儒鴻上半年營收和獲利均比去年同期微減，EPS 7.18元；儒鴻表示，匯率造成獲利減損；本業部分，下半年成衣轉單效應持續暢旺，布料因客戶訂單遞延，出貨動能弱轉強。

儒鴻上半年合併營收新台幣131億8362萬元，年減2.35%；毛利37億6498萬元，年減0.18%；毛利率28.56%，勝過去年同期的27.94%；稅前盈餘25億4432萬元，年減3.58%；稅後盈餘19億7124萬元，年減6.16%；每股稅後盈餘（EPS）7.18元，較去年同期的7.66元略少。

儒鴻表示，今年上半年新台幣兌美元匯率變化較大，去年因為新台幣貶值而有匯兌利益，但今年反而有匯損，不過，本業來看，毛利率仍強過去年同期。

儒鴻指出，第3季在布料的營運績效上和以往不同，受惠客戶訂單從第2季遞延，第3季布料出貨動能由弱轉強；成衣部分，第3季原本就是旺季，第4季更因為貿易戰的轉單效應比先前更明顯而受惠，下半年營運動能無虞。

羽絨服代工廠廣越上半年繳出亮麗財報，每股稅後盈餘（EPS）3.09元，創廣越成立23年以來最佳上半年成績。廣越表示，第3季為出貨最旺季，下半年營運成績單可望更亮麗。

廣越上半年合併營收63億5310萬元，年增54.84%；營業毛利10億3716萬元，年增48.27%；營業淨利4億7070萬元，年成長84.76%；稅後淨利3億8192萬元，年增143.96%，EPS 3.09元，較去年同期1.26元大幅成長145.24%。

廣越表示，第3季向來是羽絨衣的出貨最旺季，因此營收和獲利可望再創歷史新高，估計獲利成長幅度可望高於營收成長幅度。

廣越指出，美元兌新台幣匯率相對強勢，加上廣越的越南前江廠及隆安新廠開出新產能，除帶動營運升溫以外，生產效率也愈趨成熟。再加上羽絨原料廠尚弘羽絨自去年轉虧為盈後，今年可望進一步推升獲利成長，助攻整體獲利增長。編輯：楊玫寧）1080808