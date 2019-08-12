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崇越電上半年淨利跌24.5% 估下半年逐季改善

最新更新：2019/08/12 18:04

（中央社記者吳家豪台北12日電）電子化學材料通路商崇越電通公布上半年財報，合併營收新台幣37.16億元，年減12.5%；稅後淨利1.76億元，年減24.5%；每股盈餘2.41元；崇越電看好客戶將重啟拉貨力道，有利下半年逐季改善。

崇越電今年第2季合併營收20.29億元，年減9.56%；稅後淨利9596.9萬元，年減22.63%；每股盈餘（EPS）1.3元，低於去年同期的2元。

崇越電發布新聞稿指出，今年以來受到美中貿易戰干擾，市場氛圍保守，影響客戶下單，以致於上半年營收減少；平均毛利率17.07%，下降2.9個百分點，獲利也因此減少。

近年崇越電搶攻消費性電子、化妝品、汽車、醫療四大重點產業，上半年合計銷售占比約40%，較去年同期成長約5個百分點。崇越電表示，第3季科技業進入傳統旺季，除因庫存調整結束，更有資料中心、商用PC（個人電腦）需求回溫以及新款智慧型手機的備貨需求，顯示中長期的供給需求依舊存在，後續市場可望逐步回溫。

崇越電表示，5G應用、電動車、車聯網、人工智慧發展以及醫療保健等大趨勢日漸興起，待市場信心回升，客戶重啟拉貨力道，有利維持下半年逐季改善的走勢。（編輯：楊凱翔）1080812

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