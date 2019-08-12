日2018對韓進口額逾3.5兆日圓 石油製品占大宗

（中央社東京12日綜合外電報導）南韓今天宣布將把日本從適用貿易優惠名單中移除，日媒根據日本財務省統計報導，南韓是日本第5大進口國，去年日本對南韓進口額逾3兆5500億日圓，金額最多的品項是石油製品。

南韓把日本從出口優惠國名單中剔除，日媒報導，此舉被視為對日本2日決定將南韓排除在「白色名單」國家外的「報復措施」。日本外務省官員說，確認後再因應，現階段先靜觀其變。

日本放送協會（NHK）報導，對南韓將採取的措施，日本經濟產業省正在確認詳細內容，及分析可能對日本造成的影響。

根據南韓政府將實施的措施，南韓企業在出口產品到日本時，將適用於更嚴格的標準，例如在審查方面增加必要的書面文件等。

日本去年對南韓進口額逾3兆5500億日圓（約新台幣1兆607億元），進口品項包括石油製品、鋼鐵及包括半導體在內的電子零組件等。

根據日本財務省的貿易統計，南韓是日本第5大進口國，前4大進口國分別是中國、美國、澳洲及沙烏地阿拉伯。

日本從南韓進口的主要品項中，以包括汽油在內的石油製品最多，金額約5440億日圓；進口鋼鐵金額約3382億日圓、半導體等電子零組件約2467億日圓、有機化合物約1759億日圓、非鐵金屬約1574億日圓、金屬製品約1134億日圓、汽車零組件約785億日圓、魚貝類海產約620億日圓、音響影像機器約576億日圓，及包括行動電話的通訊機器約566億日圓。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080812