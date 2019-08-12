員工遭訴竊頎邦機密 易華電：無侵害他人權益

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）易華電員工數人遭起訴涉嫌竊取老東家頎邦營業機密，易華電今天晚間指出，公司委請律師處理，維護公司及員工權益及商譽，絕無任何侵害他人權益情事。

高雄檢調偵辦上櫃公司頎邦跳槽員工被控竊取蝕刻技術等商業機密帶至對手公司，今天偵結，將涉案的前頎邦10名離職員工，依違反營業秘密法及背信等罪嫌起訴。

對此，捲帶式高階覆晶薄膜IC基板（CoF）廠易華電晚間聲明，依高雄地檢署新聞稿及媒體報導說明，得知公司員工數人遭起訴，不過，相關當事人目前尚未接獲起訴文書資料，待收到起訴書後，公司將依規定發布重大訊息說明。

易華電強調，公司目前營運一切正常，相關事件對公司財務及業務無影響。

易華電指出，公司已委請律師代為處理，維護公司及公司員工權益及商譽。公司絕無任何侵害他人權益情事，將循法律途徑維護公司權益。

易華電今年上半年稅後淨利2.87億元，較去年同期4913萬元大增485%，上半年每股稅後純益2.88元，優於去年同期EPS 0.49元，其中第2季稅後淨利1.6億元，每股稅後純益1.6元，法人指第2季獲利創歷史單季新高。

易華電積極布局Sub減成法（Subtractive）技術，應用在高階電視和主動有機發光二極體（AMOLED）電視；同時開發Semi半加成法（Semi-additive）技術，主要應用在高階智慧型手機和穿戴裝置產品；易華電也布局雙面法技術（2 Metal COF），主要應用在記憶體IC和邏輯IC產品。

易華電先前指出，公司的Semi半加成法製程技術在手機用細線路高腳數的Tape-COF品質成效，獲客戶認可而擴大採購規模。另外，蝕刻法（Sub）現有每月2000萬顆產能持續滿載運轉，公司已進行將封存的第2條蝕刻法產線重啟，重啟完成後每月可再增加2000萬顆產能。（編輯：郭萍英）1080812