台橡出清高鐵萬張持股 大陸工程退出董事會

（中央社記者韋樞台北12日電）台灣高鐵董事台橡今天分批轉讓所持有台灣高鐵股票1萬1張，轉讓已逾選任當時持股的1/2。台灣高鐵表示，依公司法規定，台橡的法人董事自然解任，是否補選事宜由董事會討論。

台灣高鐵公司董事會明年改選，當初台灣高鐵的民股之一的大陸工程也已出脫台灣高鐵股票。大陸工程母公司欣陸投控旗下的台橡今天以每股不低於新台幣37元的價格，分批處分全部持股1萬1張，預計交易總金額約3億7003萬元，由於台灣高鐵股票已按公允價值反映於股東權益，因此處分時不會產生損益。

台灣高鐵表示，依照「公司法」第197條規定，董事經選任後，應向主管機關申報，其選任當時所持有之公司股份數額；公開發行股票之公司董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其董事當然解任。

台灣高鐵指出，對於法人董事及所有股東處分持股相關決定，台灣高鐵表示尊重，也依法發布重大訊息。至於台橡這一席董事缺額是否需補足，後續將由董事會討論。如需補選，將依法定程序召開股東臨時會辦理。

今年5月28日，欣陸投控旗下的大陸建設再度處分9858張台灣高鐵股票，把手中持股全數出脫完畢，公允價值處分利益6173萬元。

近年極少露面的欣陸投控董事長殷琪曾於5月27日出席欣陸投控的股東會前記者會。殷琪當時針對大陸工程和大陸建設紛紛處分高鐵公司的股票表示，這只是財務性投資，在適當股價時就會處分。

殷琪說她曾擔任高鐵公司董事長5年，對高鐵一定有感情，但股票是可以隨時買賣的，不必帶有情緒。（編輯：楊凱翔）1080812