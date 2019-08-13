華碩本業改善 第2季每股盈餘2.3元

（中央社記者吳家豪台北13日電）電腦品牌廠華碩今天公布第2季財報，受惠本業營運改善，營業利益新台幣10.1億元，季增14%；因匯兌收益較少，稅後淨利16.8億元，季減23%；每股盈餘（EPS）2.3元。

華碩2019年第2季品牌營收712.72億元，季減15%；營業毛利98.62億元，季增3%；毛利率13.8%，季增2.3個百分點；營業利益率1.4%，季增0.3個百分點；匯兌收益季減78%至3.11億元，因此業外收入季減45%至11.83億元。

若排除手機部門損益，華碩今年第2季每股盈餘3.7元，毛利率為14.6%，營業利益率為3.1%。

展望第3季，華碩預估個人電腦（PC）產品營收將季增20%，主機板及顯示卡等零組件產品營收將季增15%。

華碩財務長吳長榮今天在線上法人說明會指出，華碩在營運調整方面，已出現很多正向發展，包括產品創新、通路庫存、產品品質、銷售通路上的掌握等，但仍須面對美中貿易戰產生的不確定性，可能需要較長時間去落實公司的效益改善。

吳長榮也說，華碩今天董事會已討論，未來3年將規劃每年發放每股10元以上的現金股利，維持穩定且高品質的股利政策。（編輯：林興盟）1080813