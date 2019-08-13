更多編輯台推薦新聞：
圖輯／停飛結束 香港機場恢復作業
兩岸

圖輯／停飛結束 香港機場恢復作業

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉
兩岸

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉

二戰關鍵戰場 太平洋島國成美中較勁新舞台
國際

二戰關鍵戰場 太平洋島國成美中較勁新舞台

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

華碩本業改善 第2季每股盈餘2.3元

最新更新：2019/08/13 15:17

（中央社記者吳家豪台北13日電）電腦品牌廠華碩今天公布第2季財報，受惠本業營運改善，營業利益新台幣10.1億元，季增14%；因匯兌收益較少，稅後淨利16.8億元，季減23%；每股盈餘（EPS）2.3元。

華碩2019年第2季品牌營收712.72億元，季減15%；營業毛利98.62億元，季增3%；毛利率13.8%，季增2.3個百分點；營業利益率1.4%，季增0.3個百分點；匯兌收益季減78%至3.11億元，因此業外收入季減45%至11.83億元。

若排除手機部門損益，華碩今年第2季每股盈餘3.7元，毛利率為14.6%，營業利益率為3.1%。

展望第3季，華碩預估個人電腦（PC）產品營收將季增20%，主機板及顯示卡等零組件產品營收將季增15%。

華碩財務長吳長榮今天在線上法人說明會指出，華碩在營運調整方面，已出現很多正向發展，包括產品創新、通路庫存、產品品質、銷售通路上的掌握等，但仍須面對美中貿易戰產生的不確定性，可能需要較長時間去落實公司的效益改善。

吳長榮也說，華碩今天董事會已討論，未來3年將規劃每年發放每股10元以上的現金股利，維持穩定且高品質的股利政策。（編輯：林興盟）1080813

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報