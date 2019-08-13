矽力-KY長期營運拚增2至3成 網通比重看2成

（中央社記者張建中新竹13日電）電源管理晶片廠矽力-KY董事長陳偉表示，在經過近年營運轉型陣痛期後，未來營運可望恢復過去成長動能，年增2至3成水準，網通產品將以2成比重為努力目標。

矽力-KY下午召開法人說明會，陳偉說，今年上半年消費性電子與工業用產品銷售稍微弱些，營收比重分別自去年的45%及39%降至43%及38%。

受惠儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格下滑，刺激資訊產品銷售成長，營收比重自去年的12%攀高至14%。他表示，網通產品受惠新產品與新客戶效益，營收比重也自去年的4%攀高至5%。

陳偉說，6月起消費及工業類產品市場需求回溫，第3季時序步入資訊產品傳統旺季，預期業績可望持續回升。

第4季時序步入消費產品傳統旺季，陳偉表示，儘管今年市場前景具不確定性，不過，預期今年第4季業績應可優於去年同期水準。

他說，矽力-KY消費產品成功打進白色家電市場，藍牙耳機採用也逐漸增加，基礎建設方面，在5G設備市場已有斬獲，車用市場也已打進相關供應鏈。

陳偉看好矽力-KY消費與工業產品市占率可望提高，網通產品發展也樂觀，未來營運應可恢復過去成長動能，仍以年增2至3成為長期成長目標；網通產品將以2成比重為努力目標。（編輯：郭萍英）1080813