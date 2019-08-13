員工遭訴竊頎邦營業機密 易華電指雄檢偵查疏漏

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）易華電今天晚間指出，內部員工遭訴竊取頎邦營業機密，雄檢新聞稿內容無法令人甘服，更痛心偵查程序疏漏與草率。

高雄檢調偵辦上櫃公司頎邦跳槽員工被控竊取蝕刻技術等商業機密帶至對手公司，12日偵結，將涉案的前頎邦10名離職員工，依違反營業秘密法及背信等罪嫌起訴。

捲帶式高階覆晶薄膜IC基板（CoF）廠易華電今天晚間發布新聞稿表示，公司與頎邦產線機台設備大不相同，一切製程參數或條件根本無從互為援用，相關人員無不法取得告訴人營業秘密的必要與動機，也無可能發生告訴人所指侵害行為。

易華電表示，高雄地方檢察署承辦檢察官於105年8月下旬進行搜索程序迄今近3年，除搜索當日外，其間遭起訴被告僅被傳訊一或二次，被告不斷提出書狀詳細解釋，並適時呈報告訴人即頎邦公司對易華電所提民事損害賠償案進度，包括法院裁定書類等。

不過，易華電認為雄檢新聞稿內容對起訴書對被告所提諸般說明未置一詞，對智慧財產法院認定更無任何交代，更別提給被告就告訴人所提主張充分答辯機會，僅憑告訴人片面之詞，即輕率起訴易華電員工。

易華電指出，相關「搜索等同起訴」、「拖延為等結案」，顯然完全背離司法機關勿枉勿縱原則，無法令人甘服，更使人痛心偵查程序疏漏與草率。

易華電認為，頎邦未能釋明有就數萬筆技術文件已採取合理保密措施；此外，兩家公司蝕刻產線機台設計不同，無法認定易華電有使用頎邦營業秘密。

易華電指出，雄檢新聞稿所述如小說情節般的起訴內容，難平大眾之議，以及解四方之惑。易華電表示絕無任何侵犯他人權益的情事，深信公司員工無任何非法之舉，也堅信法院審理將證明涉案被告清白，以及公司奉公守法未稍逾矩。（編輯：楊玫寧）1080813