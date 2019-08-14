美日外資調升目標價 欣興股價大漲

（中央社記者江明晏台北14日電）美系及日系外資都看好IC載板大廠欣興旺季可期，加上明年有中國客戶訂單、ABF載板與5G趨勢等多方動能加持，雙雙喊買，並調升目標價，激勵欣興股價早盤大漲逾8%。

欣興公布財報，上半年稅後純益新台幣9.19億元，每股盈餘0.63元，大幅優於去年同期的每股虧損0.02元，欣興第2季毛利率13.13%，稅後純益為5.34億元，每股純益0.36元，較去年同期轉虧為盈。

美系外資重申對欣興「加碼」評等，將目標價37.1元上調至50元，反映今明年獲利預估提高，看好來自中國客戶的訂單將啟動，以及ABF載板供不應求將持續，主要來自尺寸和層數升級驅動，而非終端需求，加上2020年還有另一個引人注目的BT板驅動，因為5G移動設備將消耗大量的BT產能。

美系外資指出，欣興第2季ABF表現強勁，加上成本控制優於預期，第2季毛利轉佳，看好ABF動能將持續至下半年，第3季也會有HDI、PCB增添成長助力。

日系外資讚許欣興第2季業績「堅實」，維持「買入」評等，目標價從39元升至43.8元。

展望明年，日系外資看好欣興3大獲利驅動因素，第一，ABF基板：認為供貨緊張程度可能會隨著華為對5G網路的雄心壯志以及英特爾和AMD對嵌入式多晶片互連橋接（EMIB）和多晶片模組（MCM）封裝的採用率提升，第二，BT基板：SiP（系統級封裝）和AiP（天線封裝）的需求可能會在5G智慧手機中成長，並使欣興受益。第三，HDI/SLP：認為5G也將要求智慧機主板升級為低損耗材料，這一趨勢應有助於提高欣興在明年HDI、SLP業務的獲利能力。

兩家外資調升目標價，激勵欣興股價早盤大漲逾8%，高點至40.1元，盤中成交量也達近7萬張。

欣興指出，看好第3季旺季效應，2020年預估有161.8億元資本支出，其中約100億元是用於擴充台灣廠區產能。（編輯：蘇志宗）1080814