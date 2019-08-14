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經濟部：台商回台布局腳步未歇 電子業最踴躍

最新更新：2019/08/14 13:07

（中央社記者廖禹揚台北14日電）美國宣布延後對部分中國商品加徵10%關稅，貿易戰似乎出現轉圜餘地；不過，國際情勢詭譎多變，台商回台布局腳步未歇，經濟部表示，電子資訊產業仍最踴躍。

美國原將在9月1日起對約3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，但美國貿易代表署（USTR）在8月13日宣布，決定將部分品項移出關稅加徵清單，對手機、筆記型電腦、玩具等中國輸美商品加徵關稅措施則延至12月15日實施。

經濟部官員指出，雖然美國暫緩部分商品加徵關稅措施，包括對台灣有較大衝擊的手機及筆電，但因美國措施時常變化，台商回台意願及相關規劃都沒有受到影響，據目前掌握案件，今年底前通過回台投資申請的投資總額上看新台幣8000億元。

官員表示，目前看來仍是電子資訊產業最多，包括筆電、伺服器、通訊設備等，包括汽車零組件、自行車等產業的金屬機電類也有不少業者遞件。

根據彭博報導，因美中貿易戰升級，筆電大廠英業達（Inventec Corp.）表示，將把銷美市場筆電的全部生產作業移回台灣，並希望在2到3個月內完成大規模產能移轉。在此之前，電子業大廠廣達、和碩，以及數家不願具名的電子大廠回台投資申請案都已通過投資台灣事務所審查。

至於美國這次暫緩對手機、筆電等部分中國輸美商品的加徵關稅措施，純粹是為了給業者緩衝期，還是可能有轉圜餘地，官員說，美國貿易代表署僅表示是依據公聽會意見延期，沒有具體說明原因，經濟部目前也正積極蒐集相關資訊。（編輯：蘇志宗）1080814

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