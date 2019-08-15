京元電受惠新科技測試需求 港系外資升評至買進

（中央社記者吳家豪台北15日電）晶圓測試廠京元電第2季獲利創7個季度以來單季次高，港系外資看好受惠於5G等新興科技帶動的半導體測試需求，中國半導體內需也將支撐成長，將京元電評等調升至買進，目標價升至40元。

儘管大盤重挫約百點，京元電今天股價仍逆勢走高，盤中高點來到33.6元、漲逾8%；至11時6分左右，成交量超過3.86萬張。

港系外資發布研究報告指出，全球數據傳輸量快速成長，帶動新興科技趨勢，包括5G、資料中心、高效能運算、物聯網等，相關裝置搭載的積體電路（IC）通常需要更先進的半導體測試程序，來確保功能可順利運作，需要的測試時間也更長，京元電可望受惠。

港系外資觀察，中國5G基礎設施需求主要來自華為，預期華為貢獻京元電營收比重將從2019年15%上升到2020年20%，加上中國政府推行在地化政策，較小型的中國IC設計公司需求也將增加，看好中國本土半導體需求將成為京元電明年成長動能之一，將京元電2020年營收成長率從8%調高到15%。

由於產品組合改善及負載率拉高，港系外資預期京元電毛利率將從2018年的25.8%提升到2019年26.6%、2020年29%、2021年30.2%，加上京元電營業費用比例有望降回11%到11.5%，低於過去6季約12.5%水準，有助獲利成長，故將京元電今明後年每股盈餘預估值調高0.8%、19.9%、20.5%至2.36元、3.1元、3.47元，投資評等從「持有」調升至「買進」，目標價從28.5元上修到40元。（編輯：趙蔚蘭）1080815