投信：歷史顯示殖利率反轉 美股仍有8個月漲勢

（中央社記者韓婷婷台北15日電）摩根投信表示，回顧過去歷史上7次經濟出現衰退，當殖利率曲線反轉後，平均美股（以標準普爾500指數為例）仍有8個月的上漲走勢，正式邁入衰退尚需14個月的時間。

摩根投信指出，美國標準普爾500指數14日遭遇今年來第2大單日跌幅，主要受到美國與中國間貿易摩擦帶來的影響揮之不去，德國與中國最新公布的經濟數據疲弱不振，加上投資人持續關注的美國10年期與2年期公債殖利率差出現2007年以來首次倒掛，加深全球經濟衰退將至的擔憂，標準普爾500指數單日收跌2.93%，美國10年期公債殖利率收在1.58%。

摩根多重收益型產品經理陳若梅指出，市場常將美國公債殖利率曲線變化作為觀察全球經濟走向的重要指標，並將10年期公債與2年期公債利差轉為負值視為經濟即將邁入衰退。

儘管如此，回顧過去歷史上7次經濟出現衰退，當殖利率曲線反轉後，平均美股（以標準普爾500指數為例）仍有8個月的上漲走勢，正式邁入衰退尚需14個月的時間，陳若梅建議投資人現階段不應過度悲觀解讀殖利率反轉，反而是將其視為資產配置調整的信號。

陳若梅分析，金融海嘯後的多頭走勢已邁入第10年，美國的經濟正處於景氣擴張的中後階段，需要更加謹慎看待經濟動能變化的訊號；雖然美中貿易摩擦增添了前景的不確定性，美國在民間消費的總經數據方面相對持穩，且貨幣政策積極預防下檔風險的態度明確，預期目前全球經濟成長將是轉向趨緩而非立即的衰退。

摩根環球高收益債券型基金產品經理黃奕栩表示，根據前3次的經驗，殖利率反轉多是發生在聯準會持續升息的過程當中，顯示短天期資金成本大幅拉升對於經濟動能轉弱的影響，然而，目前聯準會貨幣政策態度明顯轉向寬鬆，市場預期年底前至少降息2碼的機率高達9成之上，對於景氣的延續將有所助益。

第一金投信則建議，由於美股大跌，美國總統川普可能對中國態度放軟，但市場鑑於貿易戰衝擊已現，經濟走弱風險節節升高，趨避風險意識全面抬頭，維持建議「增債減股」，加碼美國公債及投資等級企業債。（編輯：張均懋）1080815