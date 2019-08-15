上櫃公司上半年7成賺錢 37家EPS超過5元

（中央社記者韓婷婷台北15日電）櫃買中心表示，檢視765家上櫃公司上半年財報，有7成是獲利的，EPS超超過10元公司有7家，5元以上未達10元的公司30家，2元以上未達5元之獲利公司101家。

上半年每股賺逾10元的公司為環球晶17.02元、譜瑞-KY14.57元、精華光學13.87元、光明絲織13.6元、大江生醫12.14元、鈊象電子11.01元、信驊科技10.74元。

櫃買中心表示，上櫃公司應於8月14日完成公告申報108年第2季財務報告者共計766家（不含金控、銀行、證券、期貨及保險公司，上述公司申報期限為8月31日），除長天科技未申報外，其餘已全數完成公告申報。

檢視已申報的765家上櫃公司上半年財報，營收1兆490億元，年減2.82%，稅前盈餘新台幣893億元，年減0.85%，相較去年衰退，主要受美中貿易戰等因素影響。不過包括光電業、電子商務及電腦及週邊設備三大產業均呈現逆勢成長。

在每股盈餘（EPS）方面，根據櫃買中心統計，上半年度EPS超過10元公司有7家，5元以上未達10元的公司計30家，2元以上未達5元之獲利公司計101家，整體獲利上櫃公司共計538家，占全體上櫃公司70%。

配息部份，上櫃公司公布配發107年度股利者計有530家，其中現金殖利率達2%以上有449家，約占上櫃公司59%。（編輯：鄭雪文）1080815