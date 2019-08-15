大飲未申報財報 繼續停止買賣

（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所今天宣布，大西洋飲料公司因未申報公告第2季財務報告，與先前停止買賣案併案，自8月19日起繼續停止買賣。

除大飲之外，證交所表示，華電恢復買賣，正峰新及統懋列為變更交易方法，千興併案列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。

以生產蘋果西打聞名的大西洋飲料，因107年度財報簽證會計師出具「無法表示意見」，引發掏空疑雲，之後遭檢調搜索，前總經理孫幼英也被羈押，隨後又再延押，股票已在4月8日暫停交易，若遲遲未能提出會計師簽證財報，恐面臨下市危機。

證交所指出，大飲除去年度財務報告及第1季財報未依規定申報公告之外，第2季財報又未依規定期限申報，所以併案停止交易。

另外，中華電線電纜因未依規申報今年第1季財務報告，上市股票已停止買賣，但已於8月14日補公告申報第1季財務報告，因此將中華電線電纜股票恢復買賣。

證交所說明，正峰新能源、統懋半導體依證券交易法第36條規定，公告申報最近期財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本1/2，自8月19日起，股票將變更交易方法。

另外，千興不銹鋼股票已變更交易方法，並採分盤集合競價交易方式，因先前申報財務報告會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，自8月19日起，將併案繼續變更交易方法，並採分盤集合競價交易。（編輯：張良知）1080815