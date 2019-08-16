美國民間消費不墜 沖淡經濟衰退憂慮

（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）美國債市浮現經濟衰退凶兆後，最新經濟數據稍微穩定市場人心，股市止跌回穩。占美國經濟約7成的民間消費持續旺盛，在國際貿易局勢多變、製造業疲弱不振之際撐起大局。

美國商務部今天公布，7月零售銷售經季節調整後月增0.7%，優於市場預期，創3月以來最佳表現。與此同時，零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）公布第2季同店營業額成長2.8%，並上修全年獲利預測，股價大漲6.1%。

在數據利多加持下，美股揮別昨天創今年最慘單日表現的陰影，道瓊工業指數終場上漲99.97點，漲幅0.39%，收在25579.39點。

今年國際貿易局勢詭譎多變，企業投資縮手，美國消費者挺身而出，扮演經濟成長一大功臣。根據官方數據，美國第2季國內生產毛額（GDP）折合年率成長2.1%，低於首季的3.1%。但消費支出折合年率激增4.3%，遠高於首季的1.1%，適時穩住經濟大局。

最新零售銷售報告出爐後，宏觀經濟諮詢公司（Macroeconomic Advisers）上修美國第3季GDP成長預測，從原估年率1.7%調升至2%。財經媒體CNBC與穆迪分析公司（Moody''s Analytics）也將美國第3季GDP成長預測上修0.2個百分點至2.1%。

不過，最新數據顯示美國製造業仍委靡不振。聯邦準備理事會（Fed）今天公布，7月製造業生產月減0.4%，拖累整體工業生產表現。

即使如此，華爾街日報仍指出，零售銷售暢旺與沃爾瑪最新業績顯示，美國10年與2年期公債殖利率曲線反轉（又稱倒掛）引發的經濟衰退憂慮可能被誇大了。

當前美國經濟呈現消費旺、製造業疲弱格局，與2016年初情況類似。

當時多項指標暗示美國經濟可能陷入衰退，股市走跌、新增就業趨緩、企業獲利下滑、製造業受強勢美元影響而景氣收縮。結果美國經濟未陷入衰退，反而走出低潮、持續成長，經濟擺脫金融海嘯衝擊後已整整擴張10年，創歷來最長紀錄。

如今全球景氣降溫，美中貿易戰等變數又使經濟前景雪上加霜，促使聯準會7月底宣布降息，逾10年來首度調降基準利率，為美國經濟打預防針的意味濃厚。

聯準會降息後，長天期美債殖利率因投資人避險需求攀升而不斷下滑，最具指標的10年期美債殖利率本週跌破1.5%關卡，甚至一度低於2年期美債，凸顯投資人看淡經濟與通貨膨脹前景，並預期聯準會將持續降息支撐經濟。

由於美國10年與2年期公債殖利率交叉為12年來首見，部分投資人深信這是經濟將陷入衰退的明確訊號，加速棄股轉債，造成道瓊指數昨天崩跌800點。30年期美債殖利率今天也隨需求攀升跌破2%，再創歷史新低。（編輯：馮昭）1080816