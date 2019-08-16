全球經濟成長前景 滙豐中華投信正面看待

（中央社記者廖禹揚台北16日電）全球貿易糾紛及地緣政治風險延續，加上多種經濟數據表現疲弱，對全球經濟發展不利因素湧現；不過，滙豐中華投信今天表示，仍對全球經濟增長前景維持正面立場。

滙豐中華投信今天發布新聞稿分析，全球貿易糾紛加上其他地緣政治風險持續，以及市場公布的若干經濟數據表現疲弱，美國殖利率也在本週跌至負數，是2007年以來首次出現的情況，若全球貿易緊張局勢進一步升級，或有其他地緣政治風險打擊市場信心，全球經濟成長態勢將受進一步衝擊。

不過，滙豐中華投信指出，歐元區經濟數據偏弱是受工業大幅回落帶動，雖然尚無明顯好轉跡象，但做為經濟活動支助的服務業表現依然穩健；而中國7月經濟數據雖偏弱，但與6月份數據相比出乎意料地強勁，加上中國政府有空間進一步推行寬鬆政策，有助穩定經濟增長。此外，美國勞動市場仍穩健支持當地經濟活動。

值得注意的是，滙豐中華投信指出，全球通膨走勢乏力讓各國政府有機會放寬貨幣政策，且財政政策的重要性將會增加，例如英國政府已預示將推行大規模的刺激消費及減稅計畫。

債券市場部分，滙豐中華投信觀察，在8月等流動性欠佳的月份有大量交易活動，顯示殖利率走勢有機會逆轉；再者，過往在政府債券殖利率如此低之際，從未出現倒掛的先例。滙豐中華投信並指出，殖利率曲線必須進一步倒掛，才會觸及過往衰退前的水平。

滙豐中華投信建議，考量美國及全球經濟衰退的風險並不大，在投資策略上仍應維持多元資產配置。

滙豐中華投信表示，儘管風險資產於本月陸續被拋售，但股票市場自年初至今卻表現不俗，股票與債券之間的估值差距持續增加。不過，鑑於經濟增長依舊面臨下行風險，仍須以較為審慎的態度運用資產組合中的戰術性風險配置，才能安穩渡過近期市場波動。（編輯：林興盟）1080816