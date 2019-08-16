世貿三館地上權案 招標條件擬納興建會展空間

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）位於台北市燙金地段的世貿三館地上權案預計明年公告招標，財政部表示，該地土地公告現值高達新台幣211億元，堪稱「王中之王」大案，考量社會觀感及區域需求，將禁建住宅，並考慮將興建會展空間納入招標條件。

台北市信義區世貿三館展場，現由經濟部國貿局委由外貿協會營運至2019年，租約到期交回財政部國產署後，國產署規劃將以設定地上權方式重新活化。

財政部國有財產署署長曾國基今天於財政部記者座談會上表示，世貿三館基地面積高達4856.3坪，由於位處信義區精華地帶，光土地公告現值就高達211億元；使用分區屬娛樂設施區，開發強度比照第四種商業區，建蔽率50%、容積率560%，開發起來，樓地板面積規模將不亞於附近的南山廣場。

曾國基說，此案堪稱地上權案中的「王中之王」，若單純考量收益，其實可完全不設條件就公告招標，不過，考量社會觀感，避免在信義區再蓋出超級豪宅，將限制不能興建住宅。

曾國基表示，日前有業者反映，北市原本就缺乏可容納5萬人的大型會議及展覽空間，希望世貿三館搬遷後，原地開發能納入會展空間，犧牲一點權利金，換來更大的觀光收益；後續將與會展團體及經濟部等相關單位開會。

曾國基預計，將在9、10月拍板是否把「納入會展空間」設為招標條件之一，例如在建築低樓層設計可供會議或展覽空間的多功能場域，以及若確定納入，比重將占多少。

至於潛在投資對象，曾國基說，目前有能力投資北市大規模地上權案的大多為壽險業者，舉例來說，預計今年底前公告招標的北市松江南京站地上權案，日前舉辦招商座談會，現場台灣前5大壽險業者都到齊，預計世貿三館地上權案也會吸引壽險業者搶標。（編輯：楊玫寧）1080816