花敬群：建築更新及智慧城市 均需BIM助力

內政部建研所舉辦「建築資訊建模（BIM）交流國際研討會」，內政部次長花敬群（前排右3）認為台灣面對未來20年建築大更新時代及智慧城市等，少不了BIM的助力。中央社記者韋樞攝 108年8月19日

（中央社記者韋樞台北19日電）內政部次長花敬群今天表示，近來國際競相發展建築資訊建模（BIM）技術，台灣雖已推動10年，但缺乏平台系統性發展，即將面對未來20年台灣建築大更新時代及智慧城市等，少不了BIM的助力。

內政部建築研究所今天舉辦「2019建築資訊建模（BIM）新加坡經驗交流國際研討會」。花敬群表示，BIM本身是一種建築工程永續運用的技術，透過電腦模擬真實工程，協助建築規劃設計，減少不必要的浪費，提升建築品質效率。這項技術是國內「亞洲．矽谷」及循環經濟等5+2產業發展基礎，未來可結合物聯網、人工智慧和地理資訊系統等重要關鍵。

花敬群指出，BIM內含非常重要的基礎工程，台灣雖然已進行約10年，但仍欠缺平台系統性發展，因此政府有必要來領頭推動，建立強大平台，不管公共工程或民間大型建設都應該要使用並急起直追。以政府來說，引導BIM的發展最好結合台灣強大的資通訊產業，會進步得更快。

花敬群表示，未來20年是台灣建築的大更新時代，這正是半個世紀以來實踐先進BIM技術的佳機，雖然開發難免要成本，但未來能透過大量學習，會成為未來發展智慧城市、智慧國土、智慧政府的最佳基礎，BIM技術的市場規模也會愈來愈大，開發成本才會降低，甚至加入台灣資通訊業一起打國際盃。

他說，過去10年，台灣的公私部門的建設已開始使用BIM技術，但始終缺乏從設計、規劃、施工、物業管理等平台系統性的發展，內政部打算與經濟部和科技部溝通各個介面，最終要建立大平台，從政府部門開始要求使用BIM技術，進而全面帶動BIM技術的成熟應用。（編輯：蘇志宗）1080819