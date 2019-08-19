家庭醫療保障規劃 壽險業建議開學前重新檢視

（中央社記者劉姵呈台北19日電）暑假近尾聲，壽險業者提醒，開學前可以重新審視家庭保障規劃，孩子因上學及騎車首重醫療及傷害險，而父母為家庭經濟支柱，醫療保障額度也需視家庭責任的階段重新調整，另可強化退休保障。

首先，孩子保障的部分，全球人壽指出，若以18歲作為分水嶺，18歲以前因容易受到群聚感染、生病住院，在校內或上學途中容易發生意外，建議要優先強化實支實付醫療險及傷害險；舉例來說，實支實付住院醫療險雜費理賠上限至少要有30萬元，若有預算可加保住院日額保險金2000元的日額型住院醫療險。

若是考取駕照後18歲的大學生，全球人壽表示，因需要騎車上課或工讀，道路駕駛意外風險增加，建議加強傷害醫療險的保額；傷害險保額至少要300萬元，傷害醫療雜費項目保額至少要10萬元。

再者，照顧孩子之餘，父母是撐起家庭最重要的支柱，台灣人壽建議，可選擇健康保險強化自身醫療保障，如終身醫療險、長期看護或失能險，保額方面可以視家庭責任及需要扶養幾個孩子來評估，依實際需求調整保險搭配及額度。

台灣人壽也建議，父母有餘力也可規劃還本型保險，以確保老年後的退休收入，或是想要更積極地進行健康管理，可以投保外溢保單，藉由建立運動習慣，強化個人體質或定期維持健康指數，還會有現金回饋或保費優惠。

不同的家庭因子女數、經濟狀況不同，需要規劃的保額也都不一樣，壽險業者建議，每年開學前是個很好的階段可以重新檢視；經濟情況若較吃緊，建議最好先顧好經濟支柱、以父母的保障為優先，其次才是孩子的保障。（編輯：鄭雪文）1080819