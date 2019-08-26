專案設定地上權成型 協助業者擴大在台投資

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）協助在地台商擴大在台投資，財政部國產署及經濟部最快年底前合作推出史上首件「專案設定地上權案」，配合台商建廠需求，釋出國有土地使用權；首案對象為調理食品業者，標的位於台中市太平區。

根據國有非公用土地設定地上權作業要點規定，除了一般由國產署主導的公開招標設定地上權案，中央目的事業主管機關如果有施政需要，或是基於業務推動、公共利益，可向財政部提出以專案方式，提供國有土地地上權給特定對象使用。

國產署副署長李政宗說，先前經濟部向財政部提出需求，表示希望以設定地上權方式，提供台中市太平區一塊基地地上權，提供一家有意在台擴大投資、扎根的調理食品業者使用，為首宗「專案設定地上權」案件，權利金底價依法將介於市價的3成至7成。

李政宗表示，該地85%為國有地，15%為台中市政府土地，目前全案已經由財政部核定通過，台中市府也同意配合，後續經濟部會儘速通知業者；業者若同意，則可進行3方簽約，最快今年底前就能完成，若對招標條件有疑義，則須重新協議。

李政宗透露，未來還會陸續推出2件「專案設定地上權案」，目前都正在洽談當中，其中1案屬於交通部觀光局案件。

另一方面，國產署今天也公告釋出今年第2批公告招標設定地上權案，總計有14宗，預計10月28日開標；其中有8宗為首次釋出，從標的類型來看，除國產署經管國有非公用土地外，也有高達9宗為營改基金等基金資產。

國產署指出，本次招標土地有4宗位於台北市、4宗在高雄市、3宗在台中市，此外，台南市、屏東縣、嘉義市各有1宗，總面積4.66公頃，權利金底價新台幣25億3592萬元，地上權存續期間皆為70年。9月下旬國產署中區分署將舉辦招標說明會，歡迎有興趣個人及業者洽詢。

李政宗表示，本批標的權利金底價最低為市價3成，最高為市價的3.8成，今年僅預計公告兩批地上權案，至年底前，除單獨列標的大型設定地上權案件（如捷運松江南京站地上權案）外，不會再釋出新標的。（編輯：林興盟）1080826