高港土開公司人事底定 加速港區開發

高雄市政府和台灣港務公司合資成立高雄港區土地開發公司，共同開發高雄港區，未來會加速開發港區，創造商機及就業機會。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月27日

（中央社記者王淑芬高雄27日電）經過數月的研議，高雄港區土地開發公司董事長及總經理分別由中央推派沈妙姿、高市府派前副市長洪東煒出任，人事案並已經臨時董事會議確定，將有助於舊港區的加速開發及轉型。

高雄港區土地開發公司是市府都市發展局業務轄下與台灣港務公司合資的公司。都發局今天發布新聞稿說明這項人事案已於昨天的臨時董事會確定。

市府都發局長林裕益也是市府派任土開公司董事，對於土開公司確定這項人事案，他表示，港務公司與市府為港市合作，共同開發高雄港區，雙方才合資成立公司進行合作開發，希望互蒙其利，未來會加速開發港區，共創繁榮。

都發局指出，土開公司經營範圍為高雄港區1至10號碼頭、16至18號碼頭、21號碼頭，土地面積32公頃，是高雄港區最精華地帶。

為加速舊港區轉型與繁榮，都發局、交通部航港局、港務公司三方歷經半年協調，將簽定「高雄多功能經貿園區第20工區」開發協議書，一旦簽定即可由土開公司進行32公頃碼頭區的開發案，招商引資建設港區，創造商機及就業機會。

土開公司所經營的碼頭，都發局都已依都市計畫劃定為「多功能經貿園區第20工區」，全區都為國有土地，管理機關是交通部航港局，委由港務公司經營。

32公頃土地劃定為都市計畫「特定文化休閒專用區」，可供發展文化、觀光、娛樂等產業，都發局表示，未來將結合駁二藝文特區、棧貳庫、鐵道文化園區等，營造港灣新特區，都發局估計投資金額有新台幣百億元的規模，並可創造8000個就業機會。（編輯：張雅淨）1080827