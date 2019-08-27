課稅逼空屋入市 專家：5大政策防空屋氾濫

（中央社記者韋樞台北27日電）無殼蝸牛運動滿30年，不少年輕人連租屋都是難題，市場卻有很多空屋未釋出；有地方政府建議將房屋稅、地價稅合併課徵「不動產持有稅」逼空屋入市。吉家網董事長李同榮建議，宜從交通、社宅、理財、平穩房價、防範炒作等面向著手。

無殼蝸牛運動30年過去，但房價更貴，年輕人所得低，連租屋都成了大難題。身兼房仲公會全國聯合會榮譽理事長的李同榮認為，稅制改革是很大的課題，若只是利用增稅來逼出空屋進入租賃市場，可能無法對症下藥。

李同榮發布新聞稿指出，各界均認為房市資訊透明化十分重要，也認同繁複的持有稅稅制確實有必要改革，但稅制必須是全面性的簡化與改革，而不是只為逼出空屋而改革，政府宜先研究空屋的形成背景才能對症下藥。

為防止空屋氾濫，李同榮提出5項政策建議，包括「健全房市平穩房價的治本方針」、「加速交通建設擴大都會生活圈」、「土地炒作的防範措施」、「廣建只租不售社會住宅」、「多元化理財投資管道」等。

他質疑，稅制改革是健全房市配套之一，但不是唯一，因為若從增加持有稅逼出空屋到市場的想法來看，被逼出來的空屋未必會進入「租賃市場」，逼入租賃市場也未必可以達成空屋移轉社會住宅的目標。

他表示，政府宜先認清空屋持有者的目的，才能對症下藥，提高持有稅只會迫使大多為中大坪數的空屋進入「交易市場」而非「租賃市場」，就算政府再鼓勵空屋出租不課囤房稅，出租的標的與面積也非弱勢族群所需，市場反而被刻意控制而扭曲。

台北市政府8月22日在行政院會的臨時動議上重提將房屋稅、地價稅合併課徵「不動產持有稅」，行政院長蘇貞昌裁示，請財政部洽妥各地方政府意見，尋求共識，審慎研議。

台北市政府曾向行政院提議，短期先修正房屋稅條例，將房屋標準價格修正為每兩年重行評定一次；長期目標是將房屋稅、地價稅合併課徵「不動產持有稅」。因財政部於2017年4月徵詢各縣市政府意見，多數地方政府不贊成，所以未修正。（編輯：李信寬）1080827