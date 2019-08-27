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突圍觀光不景氣 飯店搭婚宴大平台

最新更新：2019/08/27 16:21
雲品國際旗下君品Collection今天宣布結盟峇里島、日本鳥取等海外飯店。圖中為雲品董事長盛治仁。中央社記者江明晏攝　108年8月27日
雲品國際旗下君品Collection今天宣布結盟峇里島、日本鳥取等海外飯店。圖中為雲品董事長盛治仁。中央社記者江明晏攝　108年8月27日

（中央社記者江明晏台北27日電）觀光市場波動多，飯店業積極搶攻婚宴市場，雲品國際旗下君品Collection今年接單量上看百場，今天並宣布結盟峇里島、日本鳥取等海外飯店，看好Collection營收明年占比達15%。

今年觀光市場波動多，飯店產業也競爭激烈，多家業者均擴大婚宴布局。針對觀光產業景氣，雲品國際董事長盛治仁表示，大環境不好已經不是一天、兩天的事情了，要積極應變才是當務之急。

雲品今年3月成立君品Collection平台，已有22個風格多元的宴會場地，集結酒店、會館、遊輪、Villa、網美、外燴等6大系列據點，看好海外婚禮市場，今天更宣布與日本鳥取Primrose Garden和15家峇里島頂級飯店業者合作，擴大宴會平台的規模，瞄準海外婚禮商機。

盛治仁說，君品連續3年外溢的訂單都有800至1000多場，因此成立君品Collection平台，結盟不同場地、提供外燴，解決供給不足的問題，也認為其他飯店品牌要跨入這個市場不容易，主要來自雲品在國際飯店市場的發展，還有米其林三星餐飲的加持。

雲品總經理丁原偉表示，成立Collection平台今年已接單50幾場，其中85%是婚禮、15%是尾牙等宴會，訂單能見度已到10月，看好全年接單數可突破百場，預估明年營收占比可達雲品國際的15%，由於此部分業務純益率可達到20%，獲利貢獻幅度會更大。

他說明，集團5個館外餐飲去年有超過2400對新人舉辦婚宴，已締造新台幣近11億元的業績，君品Collection宴會平台自上線以來，也持續與業者合作「活化資產」，現在更進軍國際與峇里島和日本鳥取縣的宴會場地結盟，除了打造婚禮企劃服務，也可量身規劃旅遊專案。

雲品所屬集團雲朗觀光在台擁有10間飯店、義大利擁有5處飯店據點，盛治仁表示，未來仍持續評估新據點，但坦言買飯店現在可能還不是出手的時機。（編輯：林興盟）1080827

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