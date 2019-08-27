外資連12賣 8月賣超台股逾1272億元

（中央社記者吳家豪台北27日電）外資及陸資今天賣超台股新台幣84.95億元，面板和金融股成提款機，資金流向印刷電路板（PCB）廠和陸股連動ETF；外資已連續12個交易日賣超台股，8月累計賣超1272.83億元。

台股加權指數今天早盤跨過年線10362點和10400點大關，最高來到10431.78點、上漲77點，但量能未出，漲幅緩步收斂；由於MSCI調整結果於收盤後生效，台股尾盤量能暴增至360億元，權值電子股急拉，指數終場收在10387.23點，上漲32.66點，漲幅0.32%，成交量放大到1208.63億元。

自營商今天買超0.74億元，投信買超7.48億元，外資及陸資賣超84.95億元；三大法人合計賣超76.73億元。

觀察外資賣超前10名個股，面板雙虎友達、群創賣超張數分別來到3.05萬張、1.59萬張，排名第1、第3；傳產股中鋼賣超1.25萬張，排名第4；航運股長榮航賣超6787張，排名第9。

金融股成外資今天減碼主要標的，在前10名個股占6席，其中開發金賣超1.66萬張，排名第2；中信金、台新金、元大金、臺企銀、兆豐金分別賣超1.07萬張、1.07萬張、7833張、6941張、6702張，排第5、6、7、8、10名。

外資買超第1名是印刷電路板廠燿華，達8170張；買超第2名則是陸股連動ETF（指數股票型基金）的元大滬深300正2，達7742張。

富邦投顧指出，考量美中貿易戰衝突、殖利率倒掛等變數影響美股表現，外資積極減碼，短線外在環境不利台股，盤勢將轉為偏弱整理。（編輯：楊玫寧）1080827