別再罵央行關起門開會 研究：不是愈透明愈好

（中央社記者潘姿羽台北28日電）台北外匯市場發展基金會專案研究報告指出，儘管央行透明化蔚為風潮，過於頻繁的對外溝通似乎弊大於利，台灣央行已適度揭露外匯業務，未來進一步透明化的效益，應審慎評估。

中央銀行因為專業度高，且不像其他財經部會，頻繁地舉辦記者會、進行各種政策宣導，總給社會大眾「高冷」的形象。

央行過去的神祕作風，背後其實有理論支持，台北外匯市場發展基金會專案研究計畫「央行透明化與溝通是否愈高愈好？」（作者為中央銀行經濟研究處網資小組專員楊淑雯、陳倩如）內容便指出，國際間央行早期普遍認為，貨幣政策是門高深的學問，若讓大眾參與討論，只會降低政策的有效程度。

基於這樣的想法，早期央行不會對外討論貨幣政策決議與背後思維，更遑論提及未來的政策動向，甚至央行對外溝通的語言都晦澀難懂，秉持「少說為妙」的原則。

但隨著理性預期理論獲得重視，推翻過去央行決策應保持神祕的傳統思維，研究報告指出，貨幣政策主要透過市場預期來影響就業、所得與通膨，在理性預期的思維下，各國央行開始認為，若市場能正確預期貨幣政策，則貨幣政策最為有效，從此之後，透明化成為主流趨勢，溝通政策也成為央行的重要工具。

觀察現在國際作法，不只早早預告開會時間，會後也有說明決策考量；台灣方面，央行理監事會的會後記者會更是全程直播，且將記者會資料、簡報放在網站，提供給金融業、學者專家甚至一般民眾參考。

不過研究報告建議，愈來愈多的研究指出，央行增加溝通與提高透明化立意良善，但有最適水準；央行的透明化程度太高、過於頻繁的對外溝通，會帶來太多且紛雜的資訊，反而無法提高政策有效性。

這份研究報告最後也做出結論，台灣央行已適度揭露外匯業務的透明化，未來進一步透明化的效益應審慎評估；特別是外匯相關活動資訊的透明化措施，確實有助於與各界溝通，但須有所限度，否則過度透明化，反而會使央行的政策效果受到不利影響，甚至加重市場不安。（編輯：鄭雪文）1080828