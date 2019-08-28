商總品牌加速中心助攻 豆府將上櫃

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）中華民國全國商業總會在2016年成立品牌創新服務加速中心，商總表示，在商總品牌加速中心協助下，豆府不到2年就上櫃，預估將帶動更多餐飲業者品牌化。

商總今天透過新聞稿表示，豆府於2017年加入品牌創新服務加速中心，並在今天舉行上櫃前績效發表會。豆府為首家透過商總品牌加速中心協助，不到2年就上櫃，預估將激勵餐飲業士氣，帶動更多新興餐飲業者品牌化。

商總品牌創新服務加速中心執行長戴中興表示，台灣服務業多屬中小型規模，只有在國際資本市場取得發展資金，才能真正落實全球布局，並且有利品牌輸出海外市場。

他說，加速中心今年7月首次辦理十兆創新創業品牌「金舶獎」選拔，獲獎的10家企業都將成為未來上市、櫃新星，未來也將持續辦理，為台灣打造更多品牌，推向國際市場。

品牌創新服務加速中心提供會員企業諮詢輔導、跨界新資源連接、國際化與資本資金導入等服務，協助企業加速成展，並幫助台灣中小型服務業成為國際型企業，讓台灣品牌能在全球遍地開花。

商總表示，豆府在2008年成立，目前共有5大品牌，涓豆腐、韓斤麻浦、銅盤嚴選韓式烤肉、北村豆腐家和韓姜熙的小廚房，為台灣韓式料理餐廳龍頭。

觀察豆府集團營業額，在2016年開創「北村豆腐家」品牌後，營收突破7億元大關，連續3年度營收分別為7.7億元、9.3億元及11.1億元，營業額年增率在2016年成長達39.32%，2017年則有 20.88%成長，2018年年增率為18.95%。（編輯：林興盟）1080828