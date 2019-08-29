建商開高價測水溫 信義區今年推案每坪均達百萬

（中央社記者韋樞台北29日電）房市回溫，建商頻開高價測市場水溫。住展雜誌統計，今年北市推出114個建案，開價每坪百萬元者達41個；信義區5個建案全數開價百萬元；大安區平均開價161.7萬元，年漲幅最多。

房市研究單位住展雜誌統計，今年截至8月25日止，台北市共推出114個建案，其中每坪「平均開價」達百萬元以上的建案共41個，占整體建案約35.96%，較去年增加5.27個百分點，代表台北市每3個建案中就有1個建案平均開價超過百萬元。

北市建案百萬俱樂部最多的是中正區與中山區，兩區各有11個建案。房價最貴的大安、信義區今年推建案不多，大安區開價百萬元個案有8個，信義區有5個。值得注意的是，大安區全區推案不過9個，但每坪開價百萬元建案有8個，比例達89%；信義區全區推案只有5個，開價百萬元建案比例更達100%。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，台北市12個行政區中，開價上漲的行政區占7個，下跌占5個；平均每坪開價百萬元以上有6區，仍集中於市中心的中正、中山、大安、信義、松山等5區，另外還多了士林區。

大安區開價漲幅最大，去年7月平均開價約每坪142.7萬元，今年卻大漲至161.7萬元，平均年漲13.31%，為台北市各行政區中開價最高者；開價最低的是文山區，平均開價約每坪70.8萬元，年漲幅0.28%。開價最高與最低兩者價差逾1倍；士林區則是從去年每坪開價96.2萬元，漲到今年破百萬元達101.9萬元，漲幅5.93%，僅次於大安區。

開價下跌各區中，大同區每坪開價88.6萬元，年跌5.24%最多，其次是信義區每坪開價143.1萬元，年跌5.04%；中正區每坪開價111.8萬元，年跌1.28%。

何世昌指出，今年來房市買氣持續復甦讓建商撿到槍，建商對於價格拉高的期待越來越濃，所以頻頻開高價測試市場反應，現在北市建案開高價的狀況十分普遍。

何世昌說，在實務上開價與成交價之間連動性很高，如果開價上揚，建商底價也會跟著調漲。不過，現階段開價漲幅高於成交價漲幅，代表買方還是可以勇敢議價，不必被高高在上的開價給嚇跑。（編輯：李信寬）1080829