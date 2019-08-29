新光金看好台商回流資金潮 李紀珠領軍搶商機

（中央社記者劉姵呈台北29日電）各金控爭取台商回台投資、境外資金回流商機，新光金副董事長李紀珠今天表示，這是集團運用資源練兵的好機會，必須掌握客戶和金流，目前正在盤點各子公司高資產客戶名單，若需要的話，也會陪團隊一同拜訪。

李紀珠今天在新光金法說會上表示，政府鼓勵境外資金回台，有2個是過去台灣沒有的機會，第一個是鼓勵台商回台投資，另一個就是境外資金回流；這2項政策對金融業來說有很大的幫助。

新光銀行總經理謝長融說，政府推估此次推動2年資金回台專案可望帶動9千億資金回流，若以金融商品投資30%（金融商品投資25%、5%自由運用）有利銀行財管業務發展，可望創造2億元手續費收入，若以70%直接與間接投資，將創造30億元企業授信放款，占放款比重2%。

李紀珠也表示，對集團來說最重要的就是「掌握客戶」與「金流」，尤其在擴大客戶群，除了潛在可能的客戶以外，也希望能夠透過其他管道掌握高資產客戶，像是會和會計事務所、銀行信託與財管客戶等合作，掌握客戶名單後，再把資金引導回新光銀行開戶，掌握金流。

此外，李紀珠也表示，新光金旗下子公司的資源非常的完整，包括銀行、證券、保險、投信、投顧及創投等，利用這個機會將其他子公司業務一起帶起來，把握這次的商機，將其他業務更壯大。她也透露，目前正在盤點子公司所有的高資產客戶，若需要的話，她也會陪團隊一同拜訪。

此外，新光金也宣布啟動增資計畫，現金增資特別股約每股45元，計畫募資33.75億元，普通股以30億元為目標，整體募資約64億元。9月底金控資金到位，第4季投資新壽，預計新壽資本適足率（RBC）增加8%。

新光金今年上半年合併稅後淨利為新台幣107.2億元，合併綜合淨利較去年同期大幅提升至443.7億元；EPS為0.87元；總資產規模逾3.8兆元，較2018年底成長6.1%；合併股東權益為1864.7億元，較前一年底增加28.9%；年化合併股東權益報酬率為13.0%，表現優於同業；每股淨值為15.22元。

子公司新光人壽部分，上半年股東權益回到1095億元，年增率8.9%，金融資產未實現損益由去年底為負196億元，轉為收益124億元；另外針對因應新會計公報IFRS 17接軌影響性。

新光金資深副總徐順鋆表示，新壽債券投資係以AC（攤提成本）入帳，在降息循環帳上投資同步增長，不動產帳列收益約為550億元，以及保單貸款1100億元，皆可當作股東權益有利於接軌用途；另外，保險商品銷售的CSM（合約服務利益）持續累積，增資壓力並不大。（編輯：鄭雪文）1080829