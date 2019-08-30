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海底撈創辦人成新加坡首富 10年首換人

最新更新：2019/08/30 13:41

（中央社台北30日電）中國知名火鍋連鎖店海底撈集團創辦人張勇入籍新加坡後，首次登上該國首富之位，擠下了過去10年來排名第一的遠東機構（Far East Organization）黃志祥和黃志達兄弟。

聯合早報報導，財經雜誌「富比世亞洲」（Forbes Asia）29日發布最新的新加坡50大富豪榜。

來自中國四川的張勇，1971年生，如今已是新加坡公民，他以138億美元身家（淨資產）登上榜首。

張勇1994年在四川簡陽成立了第一家海底撈，多年來，公司已在北京、上海、天津、西安、鄭州、南京、瀋陽等多個城市擁有近百家直營店，近年來並在海外設立分店。2018年9月海底撈在港上市。

過去10年，每一年皆榮登首富之位的黃志祥和黃志達兄弟以121億美元身家，今年屈居第2。

新京報報導，根據港交所資料，張勇、舒萍夫婦名下持有兩家上市公司股份，包括海底撈68.6%的股份和頤海國際35.61%的股份。

截至8月29日收盤，海底撈股價今年以來已暴漲118%，市值達1974億港元。頤海國際市值為513億港元。以此計算，張勇夫婦持有這兩家公司的市值總計1536億港元。（編輯：張淑伶/周慧盈）1080830

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