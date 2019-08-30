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康控：營運倒吃甘蔗 訂單能見度到明年第2季

最新更新：2019/08/30 16:17

（中央社記者韓婷婷台北30日電）康控財務長黃翹生表示，前7月營運不如預期，不過由於目前能見度到明年第2季，產能都已滿，有新終端客戶加入，今年後面4個月會有完全不同表現，將倒吃甘蔗。

黃翹生表示，下半年有新的終端產品客戶、新精密零部件品項加入，9月開始量產，目前看來今年後面4個月會有不同的表現，開發案是有史以來最多的量，跟以往的聲學元件不同，精密零部件的客制化產品，上個月產能已全部被訂滿，能見度已到明年第2季，新增的終端客戶至少有2至3家。

黃翹生指出，終端客戶的精密零件新產品生命週期比過去聲學元件長，有些甚至會拉長到3年，可望改善過去季度波動性過大的問題，同時有助毛利率表現。

針對上下半年營運轉變，黃翹生坦承反差的確很大，上半年員工數約3000人，下半年需求達到6000人，招工上也是個挑戰，目前已經備妥5000人，還差1000人。

黃翹生表示，汽車領域產品延後約1至3個月，但朝量產持續推進，目前營收占比已來到10%。

針對美中貿易影響，黃翹生表示，目前精密零件供應商受到影響還不大，對應策略將集中在昆山生產。泰國投資已送件申請，待核准後設廠，預計在明年第1季末投產，主要供應汽車零件，初期占比不大，2020年下半年營收才會慢慢提升。（編輯：鄭雪文）1080830

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