美中貿易戰態勢緩和 亞股勁揚收紅

（中央社香港30日綜合外電報導）由於中國表達不會對美國最新關稅行動加以報復，美中貿易談判再度燃起希望，亞洲股市今天大多應聲勁揚收高，為本週震盪走勢畫下樂觀句點。

不過，若干香港民運人士今天遭到逮捕，引發外界再度擔憂香港抗爭暴力情勢，港股早盤強勁漲勢應聲回落。

華府28日公告，對價值3000億美元中國貨品加徵關稅至15%的措施，將自9月1日起逐步生效。這使得纏鬥多時的美中貿易戰進一步升級，引發觀察家擔憂戰事恐拖長。

所幸北京昨天似乎表現出有意緩和緊張情勢，表示會避免對美國關稅行動採取對等回應，一反先前曾警告將施以報復性關稅反制。中國商務部發言人高峰還說，貿易戰升級既不利於中國，也不利於美國。

美國總統川普昨天隨後透露，美中雙方計畫當天稍晚進行談判。但截至亞洲時間今天傍晚，都沒有跡象顯示談判已進行。

儘管如此，連串正面消息已令市場大大鬆一口氣。美國股市3大指數昨天收盤全都顯著攀升，漲勢也擴散到今天的亞股。

英國盈豐財資市場（CMC Markets UK）首席市場分析師休森（Michael Hewson）表示：「（中方）語氣更加緩和，決定將焦點放在9月談判討論取消（對中國貨品）課徵更多關稅，這已使得市場再度開始見到一些樂觀氣氛。」

東京股市今天收盤勁揚1.19%，首爾股市收高1.78%，雪梨和台北股市雙雙收漲1.49%，威靈頓股市收高1.67%，新加坡股市收漲0.80%，曼谷、吉隆坡、馬尼拉和吉隆坡股市也全數收紅。

港股今天開盤勁揚逾1%，但隨後傳出黃之鋒等若干香港民運領袖被捕，引發投資人擔憂民眾反應，港股收盤僅小漲0.08%。上海股市也受影響收低0.16%。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1080830