與鋼鐵業座談 蘇貞昌促中鋼讓利嘉惠業者

（中央社記者程啟峰高雄31日電）行政院長蘇貞昌今天出席「用鋼業者真有力」座談會，當場促請中鋼董事長翁朝棟少賺一點，讓利嘉惠下游業者，讓業者賺，台灣也一起賺，當場獲得滿堂彩；翁朝棟在台下則猛點頭。

這場座談會在高雄展覽館舉行，蘇貞昌與經濟部次長曾文生到場與各地鋼鐵業者座談。

有與會業者向蘇貞昌建言，台商回台投資後碰到成本競爭力等問題，希望政府能有效協助返台投資台商降低成本，提升競爭力。

蘇貞昌表示，因應中美貿易大戰，政府對業者從產業技能的支持，會組織更強一點，將串連經濟部、科技部、教育部協助產業升級，政府也會投入更多資源，讓業者生意更好做。

他又說，中美貿易大戰影響，中國大陸產品無法銷歐美，只好低價傾銷其他國家，難免衝擊台灣的市場競爭力；中鋼是鋼鐵產業最上游，公告盤價對下游業者影響很大，中鋼第4季盤價雖該漲而沒漲，但他建議盤價再實際一點，再給業界好一點的價錢，好增加業界競爭力。

蘇貞昌認為，業界有賺錢，向中鋼進料的需求量自然增加，中鋼就有「薄利多銷」的味道，業者生意更好做，政府稅收相對也會提高，這也是台灣賺錢，皆大歡喜。

蘇貞昌說，我們要組的是國家隊、台灣隊、鋼鐵隊，並建議翁朝棟「盤價仍有點距離，我不敢下令」，希望中鋼再研究看看，因為業者最愛聽的是降價這句話。「讓業者賺，台灣一起賺」。

蘇貞昌這番話一出獲得在場鋼鐵業者滿堂彩，翁朝棟在台下聽了則猛點頭。

蘇貞昌指出，他上任以來無論是對境外阻絕非洲豬瘟的防疫作為，還是最近境外資金回台管理辦法的通過，一直展現務實作風，絕不空口說白話。

蘇貞昌同時宣傳總統蔡英文政績，推崇蔡總統推動國艦國造、潛艦國造及綠能產業等政策，都是非常有遠見及魄力的。（編輯：方沛清）1080831