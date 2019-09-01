台廠赴陸設12吋晶圓廠 上半年虧近百億元

（中央社記者張建中新竹1日電）台積電、聯電與力晶陸續前往中國大陸設置12吋晶圓廠，目前都還未達經濟規模，營運全數虧損。據統計，今年上半年合計虧損近新台幣100億元。

瞄準中國大陸市場快速成長商機，台灣晶圓代工廠紛紛前往中國大陸投資12吋晶圓廠；其中，聯電是最早前進中國大陸設置12吋晶圓廠的廠商，位於廈門的12吋廠聯芯早於2016年第4季便導入量產。

力晶位於合肥的12吋廠晶合隨後於2017年10月量產，台積電位於南京的12吋廠於2018年10月量產。

聯芯目前月產能1.8萬片，以28奈米製程為主；晶合月產能約1.5萬至2萬片，以90奈米製程技術為主，主要生產面板驅動IC。台積電南京廠製程技術最先進，達16奈米，月產能約1.2萬片。

台積電南京廠、聯芯與晶合都還未達經濟規模，目前營運全數虧損，據台積電、聯電與力晶財報資料顯示，台積電南京廠上半年虧損22.92億元，聯芯虧損52.34億元，晶合虧損23.09億元，合計虧損98.35億元。

據台積電規劃，南京12吋廠今年底月產能將擴增至1.5萬片，明年將達到月產能2萬片的初步目標。晶合月產能最大可達4萬片規模，不過，將視市場實際需求擴產。

聯芯則以月產能2.5萬片為初期目標，據內部估計，月產能若達到2.5萬片規模，便有機會轉虧為盈，只是目前尚無擴產至2.5萬片的具體時間表。（編輯：林淑媛）1080901