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手機新品帶動需求 欣興外資目標價上看46元

最新更新：2019/09/02 10:44

（中央社記者吳家豪台北2日電）歐系外資預期，IC載板大廠欣興受惠下半年智慧型手機新品發表及ABF載板需求，第3季營收將季增17%、毛利率將季增2.9個百分點，維持優於大盤評等，目標價上修到46元。

欣興股價今天開高走高，早盤大漲超過3%，最高來到40.3元，成交量放大到1.38萬張。

歐系外資最新出爐的研究報告指出，欣興今年第2季毛利率13.1%，季增1.8個百分點、年增6.8個百分點，主因印刷電路板（PCB）與高密度連接板（HDI）稼動率優於預期。

根據欣興估計第3季HDI稼動率將提升至85%到90%、PCB稼動率將回升至80%以上，歐系外資預期欣興第3季營收將季增17%，動能來自下半年智慧型手機新品發表及ABF載板需求攀升；在營收規模放大的情況下，毛利率將季增2.9個百分點至16%。

為反映載板業務的獲利能力轉強、產品組合變化及匯率有利因素，歐系外資將欣興2019年、2020年每股盈餘（EPS）預估值調高25%、31%至2.19元、2.43元，維持「優於大盤」評等，目標價從36元調高到46元。（編輯：黃國倫）1080902

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