前7月房地合一稅大增 房仲：房價墊高不易再增長

（中央社記者韋樞台北2日電）財政部公布今年前7月房地合一稅高達26.9億元，年增130%，主要貢獻來自中南部，尤其高雄市最多。房仲表示，投資客過去3年轉戰低房價的中南部，但墊高房價後，稅收不易再大幅增長。

據聯合晚報報導，今年7月個人繳納房地合一稅額，全國共計新台幣4.46億元，連續4個月稅收逾4億元。累計前7月全國房地合一稅收達26.9億元，年增達130%，且只比去年全年的27.9億元少1億元，預料加計8月房地合一稅收後，可望順利超越去年全年稅收。

從6都房地合一稅收情形來看，中南部稅收明顯勝過北部；高雄市今年前7月稅收4.8億元，年增200.6%，為6都最多；其次是台中4.7億元，年增199.4%；第3是台南市的3.6億元，年增159.7%；第4名是新北市3.06億元，年增164.7%；台北市2.47億元，年增88.5%；桃園市1.9億元，年減7.1%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房地合一政策在2016年上路僅3年，若要符合自用標準，必須持有滿6年以上。換言之，房地合一稅收暴增多來自短期交易所致，若再比對買賣移轉棟數的成長，便能看出房市呈現南強北弱，同樣也代表投資客轉戰南部。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，房地合一稅針對自住屋主有免稅額，對於賠售也不課稅，因此稅收來源應該是2016年後買房的短線賣出獲利者；因為新制上路後對於房價較貴的雙北市投資人來說，短線再添買賣利潤的空間有限，而中南部房價基期低，市場需求仍在，吸引投資客入場，且高雄正好遇上今年上半年的韓流，今年賣屋的幾乎都能賣到高點，對房地合一稅發揮貢獻。

永慶房屋業管部經理謝志傑進一步觀察，今年前7月全國各縣市買賣移轉棟數共計17萬2776棟，年增6.7%；而前8月除台中市以外的5大都會區買賣移轉棟數達12萬2654棟，年增7.3%，5都全數比去年同期增長。

若從前8月買賣移轉增幅來看，依然是南強北弱，台北市年增1.7%、新北市年增3%、桃園市年增9.8%、台南市年增8.7%、高雄市年增15.6%。謝志傑說，整體而言5大都會區交易表現較去年熱絡，其中高雄市表現最為亮眼，預估整體8月房地合一稅收不會少。

謝志傑認為，值得注意的是雙北市成長幅度較其他都會區小，呈現增長牛步化跡象，顯示雙北市的買賣雙方在價格認知上仍有落差，交易量欲大不易。

徐佳馨強調，房地合一稅收暴增背後，隨著區域房價上揚，台南、高雄的房價已達歷史高點，即使還有資金追逐，未來上漲獲利空間不如過去，日後短期交易不容易有太大獲利空間。（編輯：張均懋）1080902