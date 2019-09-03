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可成第3季營收升溫 法人估季增60%

最新更新：2019/09/03 10:21

（中央社記者吳家豪台北3日電）法人表示，金屬機殼廠可成自8月開始出貨新iPhone機殼，加上數款筆電新品上市，預估可成今年第3季營收將季增60%、年增2.5%，並帶動本業獲利成長。

可成股價今天開高走高，早盤一度上漲5.5元、漲幅約2.4%，來到226.5元，成交量逾2400張。

法人分析，可成7月營收達新台幣86.8億元，月增38%、年增16%，毛利率與營業利益率分別彈升至23.5%與15.4%，優於6月的23.2%與6.9%，營收規模擴張有助營業利益率大幅回升。

法人進一步表示，可成自8月開始出貨新iPhone機殼，加上數款筆電新品上市，預期可成今年第3季營收將季增60%、年增2.5%，毛利率與營業利益率應可自第2季攀升，帶動本業獲利成長，推估第3季每股盈餘將達4.71元。

儘管法人認為2019年下半年新iPhone機殼仍將面臨激烈價格戰，且新設計的升級程度有限，可能限縮平均售價與毛利率的上檔空間，但新機種的拉貨需求與高於舊機種的平均售價，應有利於可成今年下半年營收成長與毛利率走勢。（編輯：楊凱翔）1080903

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